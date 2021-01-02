Trabzon "Planetaryum ve Bilim Merkezi"ne 2022'de kavuşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finansman sağlayacağı, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin "Planetaryum ve Bilim Merkezi" projesinin 2022 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Trabzon'da bilim merkezi eksikliğinin ilgili kesimler tarafından her zaman dile getirildiğini söyledi.

Seçimden önce vatandaşlara Trabzon'a bilim merkezi kazandırma noktasında çalışma yapacağı sözünü verdiğini anlatan Zorluoğlu, bu sözünü yerine getirmek için bir süre önce "Planetaryum ve Bilim Merkezi" projesini hazırladıklarını belirtti.

Zorluoğlu, hazırladıkları projeye finansman desteği bulmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na müracaat ettiklerini ve bunun kabul gördüğünü aktardı.

Protokolü bir süre önce imzalanan projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle gerçekleştirileceğine işaret eden Zorluoğlu, ilerleyen günlerde de ihaleye çıkılacağını vurguladı.

Zorluoğlu, projenin bilim merkezi ve bir çok şehirde örneği bulunan gezegenevi de denilen planetaryumdan oluşacağını, iki bölümün birbirine entegre şekilde inşa edileceğini dile getirdi.

Bilim merkezinin içinde bilim tasarım, beceri ve robotik atölyeleri oluşturulacağını ifade eden Zorluoğlu, belediyenin imkanları ile 18 ilçedeki 704 mahalleden ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerini yıl içinde dönüşümlü olarak bu merkeze taşımayı arzuladıklarını söyledi.

Zorluoğlu, çocukların, oluşturulacak atölyelerden faydalanmalarını istediklerinin altını çizerek, "Burada çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirecek, genişletecek bir takım aktiviteler yapmak istiyoruz. Atölyelerdeki çalışmadan sonra planetaryuma geçilip, orada bambaşka bir dünyayı onlara göstermek ve oradan da uğurlamak istiyoruz. Buradaki çalışmalarımızda öne çıkacak çocuklarımızı bir üst kademeye, deneyap atölyelerine aday olarak yetiştirmek hatta Milli Eğitim teşkilatlarımızın bilim sanat merkezlerine yönlendirmek istiyoruz." dedi.

"Çocukları gezegenlerle, yıldızlarla tanıştırmak istiyoruz"

Üst düzey teknoloji kullanılarak çok özel planetaryum da oluşturulacağını vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Oraya gelen çocuğu adeta uzayın içinde gezdirmek, gezegenlerle, yıldızlarla tanıştırmak istiyoruz. Okullarda gördükleri derslere benzer ama kendisi de içinde yaşamak, bizatihi o işin bir parçası olmak kaydıyla, dersleri çok daha iyi kavrayacak destek de sağlamış olacağız. Burası sadece çocuklara, gençlere değil, aynı zamanda yerli ve yabancı ziyaretçilere de açık olacak. Dolayısıyla gelen turistlerimiz de merkezin özellikle planetaryum kısmından yararlanmış olacak."

Zorluoğlu, merkezin Trabzon'a ve bölgeye önemli bir hizmet yapacağına inandığını belirterek, "Hedefimiz önümüzdeki iki ay içerisinde projeyi detaylarıyla beraber tamamlamak ve mart ayı içerisinde ihalesini yapmak. Yaklaşık bir yıl içerisinde de inşaatını tamamlayıp, 2022 yılının ilkbaharında burayı hizmete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"20 milyon lirayı bulacak"

Toplam 12 milyon lira olan proje bedelinin 10 milyon lirasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programından, 2 milyon liranın ise Büyükşehir Belediyesi bütçesinden temin edileceğini aktaran Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Donanım anlamında ilave bizim harcayacağımız paralar da olacak. Bu manada TÜBİTAK'a bir proje hazırlıyoruz. Büyük ihtimalle o da kabul görecek ve TÜBİTAK üzerinden de bir takım bilimsel materyalin, malzemelerin satın alınması söz konusu olacak. Dolayısıyla bu çok taraflı ama çok faydalı bir proje olarak hayata geçecek. Tahmin ediyoruz ki projenin toplamı 20 milyon lirayı bulacak."

Zorluoğlu, "Planetaryum ve Bilim Merkezi"nin, Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde büyük bir cami inşaatının da devam ettiği bölgede yapılacağını, bu alana her yerden hem araçla hem de yaya olarak ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceğini belirtti.

Aynı bölgedeki yaklaşık 150 dönüm alanın halkın istifadesine sunulması noktasındaki çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu alanı planlayarak Trabzon'a kazandırıyoruz. Orası atıl bir alandı, şimdi orada Planetaryum ve Bilim Merkezi, Avrasya Pazarı, Kuyumcu Kent Projesi, yeni bir itfaiye binası ve gasilhane yapılacak. Bir takım dolmuşların ve otobüslerin hareket merkezini de orada planlıyoruz. Altyapısını tamamladığımızda sadece Planetaryum ve Bilim Merkezi olarak değil, diğer donatıları da oraya yaptığımızda büyük bir meydan olarak da şehre kazandırılacak. Alternatif bir yaşam alanı olarak orayı halkımızın istifadesine sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik