TRABZON Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRABZON Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu

Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştuTRABZON'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına, trafik polisi koştu.

09.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:59

Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu

TRABZON'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına, trafik polisi koştu. Polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada övgü topladı.

Kentte, Akyazı tünelinde Giresun yönüne seyir halinde olan engelli sürücü, lastiğinin patlaması üzerine aracını sağa çekti. Lastiğini değiştirmekte zorluk çeken sürücüyü fark eden trafik polisleri, ekip otosunu durdurup, yardım için harekete geçti. Ekip otosundan inip, kollarını sıvayan trafik polisi Necmettin Sevil, engelli sürücünün imdadına yetişerek, kriko yardımıyla kaldırdığı otomobilde patlayan lastiği, stepne lastikle değiştirdi.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ TOPLADI

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Akyazı Tünel'de engelli vatandaşımıza yardım eden fedakar meslektaşımız Necmettin Sevil, hep sevilesin. Sana bir ay önce verdiğimiz başarı belgesi helal olsun" notuyla yapılan paylaşım, ilgi çekti. Sosyal medya takipçileri, örnek davranışı nedeniyle trafik polisi Necmettin Sevil'i tebrik ederken, polis teşkilatına da övgü dolu yorumlarda bulundu.

EGM DE PAYLAŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de, Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini resmi sosyal medyada hesaplarından paylaştı. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan engelli sürücüye yardım eden polis memuru Necmettin Sevil'in 1 ay önce de İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den başarı belgesi aldığı öğrenildi.

TRABZON Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
Fenomen Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirirken Ermenilerle ilgili söylediği sözlerden dolayı ifade verdi
Fenomen Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirirken Ermenilerle ilgili söylediği sözlerden dolayı ifade verdi
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Fatma Girik Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: TRABZON Otomobilinin lastiği patlayan engellinin yardımına, polis koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:01:06. #1.15#
title