Trabzon Ortahisar Platformu üyeleri Fatih Gemisi'ni ziyaret etti Trabzon Ortahisar Platformu üyeleri, kule montajı ve sondaj çalışmaları için Trabzon Limanında bulunan Fatih Gemisi'ni ziyaret etti.

Trabzon Ortahisar Platformu üyeleri, kule montajı ve sondaj çalışmaları için Trabzon Limanında bulunan Fatih Gemisi'ni ziyaret etti. Römorkorlerle denize açılan üyeler, bir süre önce Trabzon Limanı'na gelen gemiyi, yakından görmek fırsatı buldu. Platform Başkanı Murat Zeki Solak, gemiyi görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Trabzon'un misyonu ve vizyonuna uygun bize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret göstereceğiz." dedi. Kaynak: AA