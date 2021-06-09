Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı hangi kanalda?
Trabzon Ortahisar Bld. ve Etimesgut Bld., karşı karşıya geleceği Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi maçı, Trabzon'da, Trabzon Stadyumu'nda oynanacak. Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı hangi kanalda?
Trabzon Ortahisar Bld. ve Etimesgut Bld., karşı karşıya geleceği Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi maçı, Trabzon'da, Trabzon Stadyumu'nda oynanacak. Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı hangi kanalda?
TRABZON ORTAHİSAR BLD - ETIMESGUT BLD. MAÇI NE ZAMAN?
Trabzon Ortahisar Bld.-Etimesgut Bld. Maçı, 09 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Trabzon Ortahisar Bld.-Etimesgut Bld. Maçı, saat 20:30 başlayacak.
TRABZON ORTAHİSAR BLD - ETIMESGUT BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzon Ortahisar Bld. ile Etimesgut Bld. arasındaki Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi maçı, TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.