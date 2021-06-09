Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı hangi kanalda?

Trabzon Ortahisar Bld. ve Etimesgut Bld., karşı karşıya geleceği Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi maçı, Trabzon'da, Trabzon Stadyumu'nda oynanacak. Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzon Ortahisar Bld. Etimesgut Bld. maçı hangi kanalda?