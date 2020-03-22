Trabzon, Ordu ve Rize'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Trabzon, Ordu ve Rize'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Haberler
Trabzon, Rize, Ordu, Güncel

Trabzon, Ordu ve Rize'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Ordu, Rize ve Trabzon'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

22.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:48
Trabzon, Ordu ve Rize'de

Ordu, Rize ve Trabzon'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı hatırlatılarak, dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de salgın haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte bir takım önlemlerin alındığı belirtildi.

İl Hıfzısıhha Meclisi kararıyla Ordu'da, her ilçede kaymakamlıklar tarafından "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, bu grubun kendi başına ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edildi.

Bu durumdaki vatandaşların 112, 154 ve 155 numaralı telefonları arayarak acil ihtiyaçları için yardım talebinde bulunabileceklerine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"112 nolu telefon, sadece sağlık sorunları için aranmalıdır. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için evlerinden çıkmamaları hususunda uyarıcı haber, yayın, paylaşım ve alt yazı yayınlanması, son derece etkili ve faydalı olacaktır. Bu belanın en az etkiyle atlatılmasında, siz değerli basın mensuplarımızın katkısına ve desteğine ihtiyacımız var. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz."

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının kararının ardından Rize Valiliği bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Grubun, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmamasını amaçladığına işaret edilerek, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmiş olup bugün itibari ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını başlatmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sınırlandırmayı hatırlatarak, vatandaşların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığına değindi.

Vali Ustaoğlu, "Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için valiliğimiz, kaymakamlıklarımız gereken desteği sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Twitter Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Trabzon, Ordu ve Rize'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 13:12:50. #1.15#
title