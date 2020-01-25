: Trabzon, Ordu ve Giresun'dan depremzedelere yönelik yardım kampanyası

25.01.2020 04:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:08

Trabzon ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi de depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi.

Destek kampanyası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı.

Başkan Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular seferber oldu.

Vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa sürede 3 bin battaniye, 4 bin uyku seti, 3 bin çocuk bezi toplandı.

Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan bir tır, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için de bir mobil mutfak tır ve kıyafet malzemelerinden oluşan bir tır olmak üzere 3 tırı bölgeye gönderdi.

Belediye ayrıca, gelişmiş malzeme ve teçhizattan oluşan 3 arama kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

Kaynak: AA

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