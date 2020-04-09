Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri
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Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

09.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:58
Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin yanında bilgilendirme çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, dolmuş duraklarında şoför ve yolculara dağıttıkları broşürlerle sosyal mesafe kuralına dikkati çektiği bildirilen açıklamada, "Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Atatürk Alanı'ndaki 22 dolmuş durağı ile Moloz ve Çömlekçi mevkisinde bulunan dolmuş duraklarında bilgilendirme çalışmaları ve denetimlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, belediye otobüslerinde sosyal mesafe kuralının en baştan itibaren uygulandığı kaydedildi.

Otobüslerdeki yolculara maske dağıtıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bu süreci bertaraf etmek adına uyarıları dikkate almaları istendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sosyal medya hesabından, "İçinde bulunduğumuz bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ'ye borcu olan mükelleflere ödeme emri gönderilmeyecek ve icra takibi yapılmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Ordu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, Vefa Sosyal Destek gruplarının bugüne kadar kaç kişiye ulaştığına ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Yavuz, "18 günde 18 bin 669 kardeşimizin ihtiyacını gideren ve sahada fedakarlık gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaptığımız hizmetlerin görsellerini paylaşmamayı, sadece istatistiki bilgileri paylaşmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınordu Belediyesi de cadde ve sokakları "Evde kal sağlıklı kal" yazılarıyla donattı.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Rize Gençlik Merkezi liderleri ve personeli tarafından başta sağlıkçılar olmak üzere kamu çalışanları için üretilen siperliklerin dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ise Vali Kemal Çeber öncülüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Rize Belediyesi ekipleri, her gün toplu taşıma durakları, acil servis ve sağlık araçları, çöp toplama alanları, atık noktaları, ATM'ler gibi birçok farklı alanlarda yıkama ve dezenfeksiyon yapıyor.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimiz kırsalında ikamet edip koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatan, sigortasız çalışan, seyyar satıcılık mesleğine sahip olup tezgahı kapanan, ev temizliği, çocuk bakıcılığı gibi işleri yapanlara, oluşturduğumuz mobil gıda ekibiyle destek ulaştırmaya başladık. Başkanlık bütçe olanakları ve hayırseverlerimiz dahilinde, ihtiyaç sahiplerine yardımlara, koronavirüs salgını ve ramazan ayı süresince 46 mahallemizde devam edeceğiz."

Giresun

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otogar ve uygulama noktalarında seyahat izin belgelerinin denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 65 yaş ve üstündekilere gıda yardımı, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, hak sahiplerine sosyal yardım ödemelerinin ikametlerinde teslimi, izolasyon ve karantina noktalarında güvenlik önlemleri gibi çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

Mobil ekiplerin "Evde kal", "Sokağa çıkma", "Sosyal izolasyona uy" temalı uyarı anonsları yaptığı vurgulanan açıklamada, "Koronavirüsün vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için tüm birimlerimizle gece gündüz çalışmaktayız. Emniyet teşkilatı olarak bu zor günlerin atlatılması için 24 saat görev başındayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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