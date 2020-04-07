Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de koronavirüs tedbirleri
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Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de koronavirüs tedbirleri

Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:14
Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de koronavirüs tedbirleri

Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde yıkama ve dezenfeksiyonun ilk günden itibaren hassasiyetle sürdürüldüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, halk sağlığını korumak adına tüm ilçelerde yoğun yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler tarafından program dahilinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda şehrin ana arterleri, cadde ve sokakları ile kaldırımlarında köpüklü yıkama ve temizlik çalışması yapılıyor. Ekipler ayrıca Akçaabat ilçesi dolmuş durağı ve merkez caddeleri, Beşikdüzü döküm sahası yolu, ilçelerde bulunan sağlık merkezleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çevresini de yıkayarak steril hale getirdi. Çalışmalar kapsamında ilçeler arası yol süpürme işlemleri de her gün aralıksız sürdürülüyor. "

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın yanında olduklarını belirtti.

Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Faaliyetleri geçici olarak durdurulan kiracılarımıza, kira ve işgaliye bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir ve kapalı oldukları süre sözleşmelerine eklenecektir. Kira ve işgal bedellerinden kaynaklı alacaklarımız 30 Haziran'a ertelenmiş olup, nisan, mayıs ve hazirana ilişkin kira ve işgaliye bedelleri 1 Temmuz'da faizsiz tahakkuk ettirilecektir. Şehrimizde bulunan tüm iş yerlerine nisanda su faturası düzenlenmeyecektir."

Ayrıca suyun yüzde 30'unu faturalandırmadıklarını bildiren Zorluoğlu, "TİSKİ, endeks okumayı durdurdu ve konutların şubat ayı faturalarının yüzde 70'i oranında geçici faturalandırma yapıyor. Bu süreçte borcundan dolayı hiçbir abonemizin suyu kesilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gruplarının, 16 günde 16 bine yakın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın hizmetine koşarak, ihtiyaç ve taleplerini karşıladığı bildirildi.

Bu uygulamanın tüm dünyaya örnek olduğuna işaret edilen açıklamada, "Alkışlar, koca yürekli insanlarımıza." ifadesi kullanıldı.

Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız tarafından kullanılan maske, eldiven, bone gibi kişisel koruyucu donanımların rastgele cadde ve sokaklara atılmasının, çevre ve toplum sağlığını tehlikeye soktuğundan yasaklanmasına, uymayanlara idari ve diğer cezai yaptırımların uygulanmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparken pandemi nedeniyle idari izin, esnek çalışma izni ve benzeri usullerle evden, uzaktan çalışma izninden faydalanan kamu görevlilerinin mesai saatleri içinde evlerinden çıkmamalarına, aksine hareket edildiğinin tespiti halinde kurumlarınca yapılacak idari işlemlerin yanında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan da idari ve diğer cezai yaptırımların uygulanmasına karar verildi."

Kentteki hastaneler ve diğer sağlık kurumlarına başvurularda ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske takmasının zorunlu olmasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, bunlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

Giresun

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Pandemi Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelede alınan kararların sosyal izolasyonun sağlanmasına yönelik olduğunu söyledi.

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasını ve bu konudaki bütün kurallara riayet edilmesini isteyen Sarıfakıoğulları, kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira ceza uygulandığını dile getirdi.

Giresun'da iş yerlerinin kurallara uyduğunu ifade eden Sarıfakıoğulları, Vefa Sosyal Destek Grubu üzerinden yardımların ise sürdürüldüğünü bildirdi.

Dezenfeksiyon, hijyen ve sosyal mesafenin salgının yayılmasını önlemede en etkin mücadele yöntemi olduğuna işaret eden Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:

"Gazi ve Alparslan caddelerinin bariyerlenmesi konusunu kurul olarak değerlendireceğiz. Bu noktada kurulumuz da uygun gördüğü takdirde giriş ve çıkışı kontrollü hale getireceğiz. Yine uygun bir ortaöğretim pansiyonumuzu izolasyona uymayanların, uymamakta ısrar edenlerin depolanacağı alan haline getireceğiz. Zorunlu izolasyonu orada sağlayacağız."

Rize

Rize Belediyesi zabıta ekipleri, çeşitli noktalarda ücretsiz maske dağıttı.

Kentte temizlik ekiplerince de dezenfeksiyon yapıldı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi" kapsamında 4 bin 667 ihtiyaç sahibi ailenin tamamına emniyet ve jandarma birimlerince ulaşılarak bin lira yardımların elden teslim edildiği bildirildi.

Rize Valisi Kemal Çeber'in, kaymakamlar ve güvenlik birimleriyle Kovid-19 salgınına karşı bugüne kadar alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, toplantıda, yeni kararların uygulama yöntemlerinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşan çay sezonu nedeniyle şehre dönüşlerde yoğunluk olabileceği, denetimlerde herhangi aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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