Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de YKS heyecanı
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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de YKS heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de YKS heyecanı
27.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:12

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor.

Trabzon'da, sınava girecek adaylar sabah saatlerinde, sınava girecekleri okullara geldi.

Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumda adaylar, sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaptı.

Çocuklarına başarı dileyen veliler, sosyal mesafeyi korumak ve okul bahçelerinde yığılmayı önlemek için okul dışında bekledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinde sıkı tedbirler aldı.

Bayburt

Bayburt'ta, sınav merkezlerine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeriye alındı.

Öğrencilere el dezenfektanı süren görevliler, maske vererek uyarılarda bulundu. Okullara maskeyle gelen öğrencilerin de yeni verilenleri takması istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı okul çevrelerinde önlem aldı.

Ordu

Ordu'da da öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Aileleriyle birlikte okul önüne gelen öğrencilerin maske kullanımına özen gösterdiği görüldü. Çocuklarına başarı dileyen veliler, okul çevresinde beklemeye başladı.

Bazı aileler ise okul yakınındaki sahil kenarında sınav bitiş saatini bekliyor. Çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua eden veliler, sahilde kısmen yoğunluk oluşturdu.

Giresun

Giresun'da sabah saatlerinden itibaren aileleriyle okul önlerine gelen öğrenciler heyecanlı bekleyişlerini sınav saati yaklaşana kadar sürdürdü.

Öğrenciler, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak giriş yaptı. Adres bulmakta zorlanan bazı öğrencilere ise polis ekipleri yardımcı oldu.

Velilerin çoğu okul önlerinden yoğunluk oluşturmamak amacıyla ayrılırken, az sayıdaki bazı veliler ise bekleyişlerini sürdürdü.

Rize

Rize'de öğrenciler velileri ile birlikte sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Öğrencilere sınav öncesinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bazı öğrencilerin kendi dezenfektan, eldiven ve maskesini yanında getirdiği görüldü.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için veliler okul bahçesi dışında bekletildi.

Güvenlik güçleri tedbirler alırken velilerin bulundukları yerlerde dua ettikleri ve Kur'an okudukları gözlendi.

Artvin

Artvin'de sınava girecek öğrencilerin büyük bir bölümü günün erken saatleriyle sınav merkezlerine geldi.

Sınav yerlerinin bahçelerine veliler alınmazken, öğrenciler, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek kontrollerden geçirilip, içeri alındı.

Emniyet ekiplerinin de sınav merkezlerinin içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Öte yandan, sınav yerlerinden Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesine özel araçlarla gelen öğrenciler sınav saati öncesi bir süreliğine Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde araç kuyruğuna neden oldu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de sınava girmek için adayların çoğu yakınlarıyla Gümüşhane Üniversitesi'nin merkez kampüsüne geldi.

Birçok aday ve ailesinin maske kullandığı görülürken, yığılmaları önlemek ve sosyal mesafenin korunması için kampüs girişinden yukarıda bulunan fakültelere özel araçlarla girişe izin verilmedi.

Adaylar, kampüs içinde otobüslerle sınava girecekleri binalara taşındı, üniversite içinde polis ekipleri ve özel güvenliklerin önlem aldığı görüldü.

Kaynak: AA

Manşet

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