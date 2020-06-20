Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de LGS heyecanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de LGS heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de LGS heyecanı
20.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:06

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor.

Trabzon genelinde 13 bin 900 öğrenci 214 okulda sınava girdi. Sınav için okullarına gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde içeriye alındı.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı.

Giresun

Giresun'da öğrenci ve veliler sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

Öğrenciler sınav binalarına Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralları uygulanarak alındı. Girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler salonlara yönlendirildi.

Okul önlerinde bekleyen veliler ise yoğunluk oluşturulmaması amacıyla görevlilerin uyarısıyla bulundukları yerden ayrıldı.

Bayburt

Bayburt'ta 1400 öğrenci, 28 okulda LGS sınavına girdi.

Bayburt Ortaokulu'nun bahçesine güvenlik şeridi çekildi. Veliler ise okul bahçesine alınmadı.

Öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeyi dikkate alarak sınıflara yönlendirildi.

Polisler, okul çevreleri, kavşaklar ve ana arterlerde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli tedbirleri aldı.

Ordu

Ordu'da da öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Aileleriyle birlikte okul önüne gelen öğrencilerin maske kullanımına özen gösterdiği görüldü.

Veliler çocuklarına sarılarak, onlara başarılar diledi. Yağış nedeniyle ailelerin bir bölümü araçlarda, bazıları ise şemsiye eşliğinde çocuklarını beklemeye başladı.

Rize

Rize'den 6 bin 4 öğrenci 96 okulda sınava girdi.

Öğrenciler ve velileri sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları uygulanarak öğrenciler okula alındı. Veliler ise okul bahçeleri dışında bekletildi.

Çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur'an-ı Kerim okudu.

Artvin

Artvin'de de yakınlarıyla birlikte okula gelen öğrencilerin maske kullanarak sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Okula girişlerinde ateşleri ölçülerek el dezenfektanı sıkılan öğrenciler yetkililer tarafından sınıflarına yönlendirildi.

Öte yandan polis ekiplerinin de okul ve çevrelerinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 1962 öğrenci 129 okulda sınava girdi.

Yaklaşık 400 öğretmenin görev aldığı sınav salonlarında Kovid-19 salgınına karşı öğrenciler ve görevlilerin tedbir aldıkları görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm Haber
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Haber
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Haber
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Lara Emre Kınay Burcu Esmersoy
Spor Semih Özsoy Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Türk Milli İnşaat
Şu an buradasınız: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de LGS heyecanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 11:06:24. #1.14#
title