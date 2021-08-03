Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu Kayaiçi, Erenler ve İyisu Mahallelerini Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu Kayaiçi, Erenler ve İyisu Mahallelerini Ziyaret Etti

Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu Kayaiçi, Erenler ve İyisu Mahallelerini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Kadın Kolları Başkanı Meryem Hamiyet Halil, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Çebi, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte Kayaiçi, Erenler ve İyisu mahallelerinde esnaf ve vatandaş...

Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Kadın Kolları Başkanı Meryem Hamiyet Halil, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Çebi, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte Kayaiçi, Erenler ve İyisu mahallelerinde esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı. Burada bulunan ve dışarıdan gelen vatandaşlarla sohbet ederek onlarla vakit geçirdiler.

Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu fındık bahçesine girerek kadınlarla fındık topladı, sohbet etti. Milletvekili Ayvazoğlu yaptığı paylaşımda; "Ülkemizin değişik şehirlerinden gelip dinlenme molası veren vatandaşlarımız aracılığıyla Bursa'ya, Amasya'ya, Samsun'a, Bayburt'a ve Tunceli'ye selamlarımızı yolladık. Yol üzerinde faaliyet gösteren esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Muslera Eda Erdem Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu Kayaiçi, Erenler ve İyisu Mahallelerini Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 22:26:27. #1.16#

title