Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu Kayaiçi, Erenler ve İyisu Mahallelerini Ziyaret Etti

Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Kadın Kolları Başkanı Meryem Hamiyet Halil, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Çebi, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte Kayaiçi, Erenler ve İyisu mahallelerinde esnaf ve vatandaş...

Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Kadın Kolları Başkanı Meryem Hamiyet Halil, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Çebi, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte Kayaiçi, Erenler ve İyisu mahallelerinde esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı. Burada bulunan ve dışarıdan gelen vatandaşlarla sohbet ederek onlarla vakit geçirdiler.

Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu fındık bahçesine girerek kadınlarla fındık topladı, sohbet etti. Milletvekili Ayvazoğlu yaptığı paylaşımda; "Ülkemizin değişik şehirlerinden gelip dinlenme molası veren vatandaşlarımız aracılığıyla Bursa'ya, Amasya'ya, Samsun'a, Bayburt'a ve Tunceli'ye selamlarımızı yolladık. Yol üzerinde faaliyet gösteren esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre