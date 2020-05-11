TRABZON Mezunlar bir araya geldi, bando takımı kurdu
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TRABZON Mezunlar bir araya geldi, bando takımı kurdu

TRABZON Mezunlar bir araya geldi, bando takımı kurdu
11.05.2020 08:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:44

Mezunlar bir araya geldi, bando takımı kurduTRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde okul yıllarında bando takımında yer alan aralarında öğretmen, akademisyen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu bir araya gelerek bando takımı kurdu.

Mezunlar bir araya geldi, bando takımı kurdu

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde okul yıllarında bando takımında yer alan aralarında öğretmen, akademisyen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu bir araya gelerek bando takımı kurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafe kuralarına uyarak okul bahçesinde provalarını sürdüren grup, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri sunmaya hazırlanıyor.

Vakfıkebir ilçesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda farklı bir etkinliğe hazırlanıyor. İlçedeki okullardan mezun olan ve okul yıllarında bando takımında yer alan, aralarında akademisyen, öğretmen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu, bayramı evlerinde geçirecek olanlarla gösteri sunmak için bir araya geldi. Sosyal medyadan organize olan 27-40 yaş arası eski mezunlar, 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı'nı kurdu. 50 kişinin yer aldığı bando takımı üyeleri, yıllar önce kullandıkları enstrümanları ilçedeki okulların depolarından alarak, gösteri hazırlıklarına başladı. Vakfıkebir Fen Lisesi bahçesinde provalarını sürdüren grup, 19 Mayıs'ta sahne almak için gün sayıyor.

İLGİ ODAĞI OLDULAR

Çevre binalardaki vatandaşların ilgi odağı olan ve Trabzonspor formalarıyla çalışmalarını yürüten arkadaş grubu, bayram günü sunacağı gösterilerinde, özel hazırlattıkları Türk bayraklı tişörtlerle sahne alıp, eski anılarını da yad edecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyan ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlayan grup, bayramda herkesi bu coşkuya eşlik etmeye çağırdı.

'O ESKİ COŞKUYU İLÇEMİZE YANSITALIM İSTEDİK'

Çalışmalara eşiyle birlikte katılan bando takımı kurucusu İnşaat Mühendisi Anıl Sağlam (32), amaçlarının bando gösterisiyle ilçe halkına unutulmaz bayram coşkusu anısı bırakmak olduğunu söyledi. Sağlam, "Buradaki grupta yer alan arkadaşlar eski yıllarda okulların bando takımlarında yer alan kişilerden oluşuyor. Mühendis, mimar, öğretmen, müzisyen gibi pek çok meslekten arkadaşlar var aramızda. 10 yıldır ilçemizde bando gösterileri olmuyor, bizlerde bu içimizdeki özlemi gidermek için böyle bir gösteri planladık. O eski coşkuyu ilçemize yansıtalım istedik. Amacımız, bayramı coşkuyla kutlamaktır. Provalarımız sürüyor, inşallah ilçemizde bu coşkuyu yansıtacağız. İlçe sakinlerinin desteklerini bekliyoruz" dedi.

'YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞIYORUZ'

Çevredeki binalardan olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Sağlam, "Balkonlarından bizleri izleyenler, güzel dileklerde bulunuyor. Bizi cep telefonu kamerasıyla çekip, bu anları sosyal medyadan paylaşıyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Beklediğimizden fazla ilgi almak bizleri mutlu etti, daha çok sorumluluğumuzu arttırdı. Biz elimizden geldiğince bu ilginin karşılığını vermeye çalışacağız" diye konuştu.

'BAM BAŞKA BİR DUYGU'

Trabzon Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aysun Yağci Şentürk, öğrencilik yıllarına döndükleri için güzel duygular hissettiklerini anlatarak, "Çok güzel, bam başka bir duygu yıllar sonra böyle anlamlı etkinlikte olup, öğrencilik yıllarımızı hatırlamak. İnşallah herkese de güzel duygular yaşatırız. Herkesi bayraklarıyla birlikte pencerelere bekliyoruz. O coşkuyu hep birlikte yaşar, yaşatırız" ifadelerini kullandı.

'ANILARIMIZI YAD ETTİK'

Resim öğretmeni Serap Atikkayhan da çok heyecanlı olduklarını belirterek, eski günlere dönmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Atikkayhan "O yılları yaşıyoruz, o yılları bando çalarak geçirmiştik. Güzel günlerdi, tekrar o eski günleri yad ediyoruz. Böyle bir pandemiyle savaşırken insanlarımıza destek ve moral verirsek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

'İŞ ÇIKIŞI HAZIRLIKLARA KATILIYORUZ'

16 yıllık bankacı Bahar Hindistan ise 23 yıl aradan sonra bando çaldığını kaydederek, "Cumhuriyet çocuklarıyız, ilk günkü gibi heyecanlıyız. Herkes çocuğunu bırakıp gelmiş, iş çıkışı burada hazırlara katılıyoruz. Atalarımız bize armağanı bu vatana sahip çıkmalıyız" dedi.

ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKACAK

İki çocuk annesi bankacı Sedanur Çakır, çocuklarına böyle bir miras bırakmak için gösteride yer aldığını söylerken, sınıf öğretmeni Ümit Özdemir ise okullara verilen ara nedeniyle boş kalan vaktini bando takımında davul çalarak geçirdiğini ifade ederek, tüm dünyanın virüs belasından bir an önce kurtulması temennisinde bulundu.

TRABZON Mezunlar bir araya geldi, bando takımı kurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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