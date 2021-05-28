Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü serbest bırakıldı
Trabzon merkezli FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 3 kişi, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.
Trabzon merkezli FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 3 kişi, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan, daha önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Y.G'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiden 3'ü Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik