Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalandı

Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Y.G'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Y.G'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen, aralarında yüzbaşı ile muvazzaf astsubay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 8 kişinin yakalanması için Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daha önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Y.G. ile astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A, sözleşmeli erler H.Ş, E.B, T.Y. ile eski askeri öğrenciler E.Ç. ve İ.Y.B. gözaltına alındı.

Trabzon'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

15 Temmuz gecesi TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen sivil teknisyen ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
15 Temmuz gecesi TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen sivil teknisyen ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakayı ele verdi
Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakayı ele verdi
FETÖ/PDY'nin 'Emniyet mahrem imamı' N.Ç, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
FETÖ/PDY'nin "Emniyet mahrem imamı" N.Ç, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Deniz Çakır Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Arda Turan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 13:01:50. #1.16#

title