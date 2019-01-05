Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik koordineli çalışmalar kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcılarının yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Trabzon ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında hemşire, avukat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi ile özel sektör çalışanı, ev hanımı, meslekten ihraç edilmiş öğretmen ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5'i kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA