Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Trabzon merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Erzurum, Adana, Muğla, Balıkesir, Malatya ve Uşak'ta operasyon düzenlendi.



Operasyonda 3'ü pilot 9 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubay ile mahrem imam olduğu iddia edilen 1 öğretmen gözaltına alındı. Bu kişilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kripto kişiler olduğu belirtiliyor.