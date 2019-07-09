TRABZON Mera alanlarına verilen 'yapı kayıt' belgeleri iptal ediliyor

Mera alanlarına verilen 'yapı kayıt' belgeleri iptal ediliyor

Türkiye'de 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulama kapsamında, Karadeniz yaylalarında mera alanlarına inşa edilen kaçak yapılar için başvuruda bulunan ve 'Yapı Kayıt Belgesi' alanlarla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, valiliklere gönderdiği uyarıda, 'Mera Kanunu' kapsamında kalan alanlara müdahaleleri çoğaltacak 'Yapı Kayıt Belge'lerinin mülkiyete hak teşkil etmeyeceğini duyurdu. Kararla birlikte mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapıları eski gibi göstererek alınan 'yapı kayıt' belgeleri iptal edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, valiliklere gönderdiği uyarıda, 'İmar Barışı' uygulaması ile 'Mera Kanunu' kapsamında kalan alanlara müdahaleleri çoğaltacak 'Yapı Kayıt Belgesi' verilenlerin mülkiyete hak teşkil etmeyeceğini duyurdu. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, mera ve ormanlık alanlara her çeşit bina yapımını yasaklayan '4342 sayılı Mera Kanunu'nun 4'üncü maddesi hatırlatılarak, mera alanlarına inşa edilen yapıların işgal ve tecavüz olarak değerlendirileceğine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de, 'İmar Barışı'ndan yararlanarak 31 Aralık 2017'den önceki yapılar için verilen 'yapı kayıt' belgelerini incelemeye aldı. Mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapıları eski gibi göstererek alınan 'Yapı Kayıt Belgeleri' iptal edilmeye başlandı. Trabzon'da ilk tespitlere göre yaklaşık 300 dolayında 'Yapı Kayıt Belgesi' iptal edildi. İncelemeler sürerken, iptal sayısının artması bekleniyor.

'İPTALLER BAŞLADI'

Çevre ve Şehircilik Müdürü Uğur Korkmaz, kentte 156 bin bağımsız yapı için imar barışı başvurusu yapıldığını belirterek şartları sağlamadığı halde yapı kayıt belgesi alanlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, Yeni yapıları eski gösterenler için verilen yapı kayıt belgelerini iptal ediyoruz. Şuan 300 civarında yapı kayıt belgesini iptal ettik. İşlemler sürüyor, iptal sayısı artacaktır. Yalan beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Yatırılan bedeller de hazine gelir olarak kaydediliyor. Bundan sonraki süreçte de bunlarla alakalı yıkım işlemi başlayacak. Bundan sonra ilimizde kaçak yapılarla ilgili ciddi bir takip ve mücadele süreci başlayacak. Özellikle vatandaşlarımızın meralarda, doğal sit alanlarında kaçak yapı yapmaması konusunda daha hassas olmasını bekliyoruz dedi.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz de mera alanları için verilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek Kimsenin 'ben bilmiyordum, haberim yoktu' demeye hakkı yok. Herkes her şeyin farkındaydı. ya tutarsa dendi ama bakanlık devreye girdi ve doğru olanı yaptı. Bundan sonra elde ne kaldıysa onu kollamak lazım. Doğamıza sahip çıkmak lazımö diye konuştu.

'BURALAR BİZE DEDELERİMİZDEN KALDI'

Mera alanında yapısı olan Ali Osman Bektaş, 100 yıldır araziyi kullandıklarını belirterek Ben bu mera alanını kullanıyorum. Devletin gelip de yıllar sonra bunu elimizden alma hakkı olmamalı. Bu alanlarımıza çeşitli vergilerin çıkarılması bizden para talep edilmesi olmamalı. Bu ülkede yaşıyorsak burası da bizim mirastan kalan hakkımızö dedi. Temel Arslan ise 'Yapılan işlerde kurumlar birbirinden habersiz hareket ediyor gibi. Bir karar alındığı zaman bütün herkese danışılır öyle alınır. Alınan karar da vatandaşın çıkarına olur. Sanırım vatandaştan para toplayabilmek için bu iş yapıldı. Bu kadar millet dünyalarca para yatırdı imar affı için diye konuştu. Loğman Bektaş da 'Bakanlık buraya 'ev yapamazsınız' diyor. Dedelerimizden beri burası bizde. Biz yüzyıllardır burada yaylacılık yapıyoruz. Devlet halkın yanında olmalı dedi. Özkan Ragıp da 'İmar Barışı'ndan yararlandım ve belirli kurumlara para yatırdım. Benim buradaki param ne olacak Bin 850 TL para ödedim. İmar barışı olmadığı zaman ben paramı geri istiyorum ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için Ayder'i kirlettik, rezil ettik çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildikleri için İmar Barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların da yıkımının süreceği belirtilmişti.

Kaynak: DHA