Trabzon Maçka'da 1 mahalle, karantinaya alındı TRABZON'un Maçka ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

TRABZON'un Maçka ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Maçka ilçesi Ocaklı Mahallesi, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 17 Nisan 2020 tarihinde 08.00 itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır" denildi.Trabzon'da daha önce de Akçaabat, Çarşıbaşı, Hayrat ilçelerinde 5 mahalle karantinaya alınmıştı.

Kaynak: DHA