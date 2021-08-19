Trabzon maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Roma maçı ne zaman? İşte Trabzonspor - Roma maçı 11'ler!
TS maçı kaçta? UEFA Konferans Ligi Playoff turunda Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için İtalya'nın güçlü ekiplerinden AS Roma ile maça çıkıyor. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Roma maçı ne zaman?
2020-2021 sezonunu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele hakkı kazanan temsilcimiz Trabzonspor, Roma ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Trabzonspor'un maçıyla ilgili vatandaşlar internette en çok "Trabzon maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Roma maçı ne zaman? İşte Trabzonspor - Roma maçı 11'ler!" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar...
TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Roma maçı bu akşam TSİ 20.30'da Akyazı Medical Park Stadı'nda oynanacak, maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek.
TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Roma arasındaki zorlu mücadele ATV'den canlı ve şifresiz olarak 20.30'dan itibaren izlenebilecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
TRABZONSPOR - ROMA 11'LER! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov