Trabzon maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Roma maçı ne zaman? İşte Trabzonspor - Roma maçı 11'ler!

TS maçı kaçta? UEFA Konferans Ligi Playoff turunda Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için İtalya'nın güçlü ekiplerinden AS Roma ile maça çıkıyor. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Roma maçı ne zaman?