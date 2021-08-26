Trabzon maçı kaçta? Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzon maçı ne zaman? İşte 11'ler!

Trabzon maçı ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İlk maçta evinde 2-1 mağlubiyet ile ayrılan Trabzonspor, İtalya'nın güçlü ekibi Roma'nın karşısına çıkıyor. Peki, Trabzon maçı kaçta? Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzon maçı ne zaman? İşte Roma Trabzonspor maçı 11'leri! Trabzon maçı ne zaman? Avrupa Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Roman'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff 2. mücadelesi son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Trabzon maçı kaçta? Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzon maçı ne zaman? İşte 11'ler!" sorularını aratmakta. Trabzonspor'un Roma deplasmanı ile ilgili detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TRABZON MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Roma ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 26 Ağustos 2021 tarihinde ASPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Roma Olimpiyat stadyumunda oynanacak mücadele saat 20.00'den itibaren ASPOR'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Roma ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff 2. maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.



TRABZONSPOR MAÇINDA VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff mücadelelerinde VAR hakem uygulaması bulunmamakta.



ROMA TRABZONSPOR MAÇI 11'LER!

Tedavisi devam eden Dorukhan ve yeni transfer Denswill'in forma giyemeyeceği maçlardaki 11'ler şu şekilde;

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgra, Hugo, Trandsen, Siopis, Hamsik, Bakesetas,Nwakaeme, Gervinho, Cornelius

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.