Trabzon Lösev'den Lösemili Çocuklara Yılbaşı Partisi

Lösev'den lösemili çocuklara yılbaşı partisi



TRABZON'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından kentte kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla aile temsilcileri ve gönüllülerinin de desteğiyle yılbaşı partisi düzenlendi.



LÖSEV'in kentte kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla organize ettiği yılbaşı partisi, Zorlu Grant Otel'in ev sahipliğinde gerçekleşti. LÖSEV gönüllülerinin palyaço kostümlerini giyerek yer aldığı partiye, tedavi gören 50 çocuk ile aileleri katıldı. Parti boyunca düzenlenen çeşitli animasyon ve dans gösterilerine katılan çocuklar, gönüllerince eğlenerek yılbaşını erkenden kutlamış oldu. Animasyon ve dans gösterileri ardından çocuklara LÖSEV tarafından oyuncak hediye edildi. Etkinlikte çocuklar, doyasıya eğlenerek moral buldu.



ONLARIN GÜLÜMSEMELERİ ÇOK DEĞERLİ



Yılbaşı partisi etkinliğinde çocuklarla birlikte eğlenen LÖSEV Sosyal Hizmetler Yönetmeni Özge İzmirli amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğuna ve lösemi hastalığının tedavisinde moralin önemine dikkat çekerek şöyle dedi



Bizler 18 yıldır lösemili hastalara bu tür sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Buraya lösemili çocukların tedavisinde onlara moral sağlamak için geldik. Buradaki hastalara destek olmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler çocukları mutlu ediyor. Onların tedavisinde en önemli şey ise moral, biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğlence onların tedavisine katkı sağlayacak derecede önemli. Bizim için onların gülümsemeleri çok değerlidir.