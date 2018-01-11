Trabzon Limanı'nın Halka Arzı

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, limanın halka arzının özellikle küçük iştirakçilere fayda sağlayacağı inancında olduğunu söyledi.

Ermiş, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen toplantıda, Trabzon Limanı'nın halka arzına ilişkin TTSO Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi.

Limanın halka arzının özellikle küçük iştirakçilere fayda sağlayacağı inancında olduğunu belirten Ermiş, "Deniz Yatırım Menkul Kıymetler aracılığıyla halka arz edilecek olan ve işletme hakkı 2033 yılının sonuna kadar Albayrak Grubu'nda bulunan Trabzon Limanı ile ilgili talep toplama işleminin ocak ayının ortalarında yapılması bekleniyor." dedi.

Ermiş, Nisan 2018'de temettü dağıtacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Modern İpek Yolu üzerinde Asya ve Avrupa kıtaları arasında lojistik hizmet veren Trabzon Limanı'nın halka arzında büyük ilgiyle karşılaştık. İlk kez bir liman borsaya çıkıyor. Ayrıca Trabzon'un, Trabzonspor'dan sonra borsaya açılan ikinci şirketi olmanın gururunu da yaşıyoruz. Limanın halka arzının özellikle küçük iştirakçilere fayda sağlayacağı inancındayım. Hisse alanlara bonuslarımız var."