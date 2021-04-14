Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Yazıcı'dan Ticaret Bakanı Pekcan'a teşekkür

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, perakende kuyum ticaretini düzenleyen yönetmelik için teşekkür etti.