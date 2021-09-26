Trabzon Kültür ve Turizm Değerleri Tanıtım Tırı, Beypazarı'nda

TRABZON (AA) - Trabzon ürünlerini ülke genelinde tanıtmak için yola çıkan Trabzon Kültür ve Turizm Değerleri Tanıtım Tırı, Beypazarı'na geldi.

Trabzon Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Kutluhan Aksoy, tanıtım tırının Türkiye'yi karış dolaşarak, Karadeniz'in incisi Trabzon ilinin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Kutluay, "Tanıtım tırı bir hafta Beypazarı'nda kalacak. Bize yer gösteren Belediye Başkan Sayın Tuncer Kaplan'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Trabzon'un özellikle yöresel ürünlerle ilgili değerlerinin tanıtımına katkıda bulunmak üzere yola çıktıklarını ifade eden Aksoy, "Çıktığımız Türkiye turunda, Türkiye'nin il ve ilçelerinde ilimizin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Tanıtımlarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Aksoy, tırın perşembe gününe kadar Beypazarı'nda olacağını, tüm ilçe sakinlerini beklediklerini dile getirerek, her gittikleri yerde yöre halkına Karadeniz havası yaşattıklarını kaydetti.