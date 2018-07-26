Trabzon Ktü Maden Mühendisliğinden Başarı Hd

Ktü Maden Mühendisliği'nden başarı

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü, 2012- 2016 yılları arasında yaptığı çalışmalarla, 'Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği' alanında dünya çapındaki 100 üniversite arasına girdi. Bölümlerin sırlamada ilk 20'ye girdiğini belirten KTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Alp, "Umarım gelecekte daha fazla çalışma yaparız, gelecekte daha iyi yerlere geliriz ve daha verimli eğitim faaliyetlerine devam ederiz" dedi.

KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, dünyadaki üniversitelerin mühendislik bölümlerinin performanslarını karşılaştıran Academic Ranking of World Universities'in (ARWU) araştırmalarını yayınlayan Shangai Ranking'in listesinde 100 Uluslararası üniversite içerisinde 20'nci sırayı elde ederek, önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'den de 5 üniversitenin yer aldığı ve yapılan araştırmalarda, üniversitelerin 2012 ve 2016 yılları arasındaki toplam yayın sayısı, etki değeri, yüksek dergilerde yayınlanan makale sayısı, yayınlara alınan atıf sayısı, kurulan uluslararası AR-GE ortaklıkları ve alınan ödüller dikkate alındı.

'ÇITAYI YÜKSELERE ÇIKARTACAĞIZ'

KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nde akademisyen Doç. Dr. Ersin Yazıcı, alınan bu dereceyle birlikte, hedeflerinin çıtayı daha da yükseklere çıkartmak olduğunu belirti. Yazıcı, "Bu araştırma dünyadaki üniversitelerin akademik performanslarının değerlendirildiği ve 2003 yılından beri bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan ve yayınlanan bir araştırma. Bu araştırmada bölümlerin yayın sayılarını özellikle kaliteli dergilerde yayınlanan sayıları ve bu dergilerde yapılan atıfları referans alan istatistik bir değerlendirme. 2012 ve 2016 yılındaki bu çalışmalarımıza göre bölümümüz 'Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği? dalında dünyadaki üniversiteler arasında ilk 100'e girdi ve listede de 20'nci sırada yer aldı. Bizim dışımızda listede 5 Türk üniversitesi daha yer alıyor ama ilk 20'de yer alan Türkiye'den tek üniversite biziz. Bölümümüz eğitim-öğretim hayatında 27 yılı geride bıraktı. Dinamik, akademik kadrosuyla önemli AR-GE çalışmalarına devam ediyor ve ülkemiz için maden mühendisi yetiştirmeye devam ediyor. Bundan sonra da hedefimiz çıtayı daha da yükseltmek daha önemli çalışmalara imza atmak" dedi.

'MİSYONUMUZU İSPAT ETTİK'

KTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Alp ise böyle bir başarı elde ettikleri için gururlu olduklarını kaydetti. Alp, "Oradaki üniversiteler kendi durumlarını izlemek için bu tür araştırma kuruluşlarındaki istatistiklere önem veriyorlar. Tabi ki bu konu bizim bilgimiz dahilinde değildi. Lisenin açıklanmasıyla, bölümümüzün iyi bir yerde olduğunu, çalışmalar ve yayınlar konusunda önemli bir yere geldiğimizi ve bunu da hızlı bir şekilde devam ettirdiğimizi gördük. Umarım gelecekte daha fazla çalışma yaparız, gelecekte daha iyi yerlere geliriz ve daha verimli eğitim faaliyetlerine devam ederiz. Ben geçen sene bölüm başkanlığına geldiğimde ilk yaptığım iş vizyon ve misyonumuzu değiştirmek olmuştu. Ben orada vizyonumuza, 'Dünya'da tanınan, Türkiye'de ilk sırada olan bir maden mühendisliği bölümü olmak' demiştim. Şu anda aslında o yazdığımız misyonu bir noktada ispat ettik" diye konuştu.