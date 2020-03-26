Trabzon köşe bucak temizlenip ilaçlanıyor Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teyakkuz halinde olan Büyükşehir ekipleri, merkez ve ilçelerde bir yandan dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken bir yandan da cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor.