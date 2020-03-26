Trabzon köşe bucak temizlenip ilaçlanıyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
26.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:27
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teyakkuz halinde olan Büyükşehir ekipleri, merkez ve ilçelerde bir yandan dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken bir yandan da cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor.
Kaynak: Dunya.com