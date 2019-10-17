Trabzon Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

17.10.2019 17:09

Trabzon'da iki ayda bir yapılan Koruma Kurulu Toplantısı, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel başkanlığında yapıldı.

Ortahisar Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler için yapılan çalışmalar ve nelerin yapılacağının görüşüldüğü toplantı, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı, koruma kurulu üyelerinin görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA