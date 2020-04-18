TRABZON Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TRABZON Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu - Haberler
İmmün Plazma Tedavisi, Koronavirüs, Kızılay, Trabzon, Güncel

TRABZON Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu

Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulunduGİRESUN'da, Covid-19 testi pozitif çıkan müezzin İsmail Özüm (51), 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca, Kızılay Trabzon Kan Merkezi'nde, immün plazma bağışında bulundu.

18.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:17
TRABZON Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu

Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu

GİRESUN'da, Covid-19 testi pozitif çıkan müezzin İsmail Özüm (51), 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca, Kızılay Trabzon Kan Merkezi'nde, immün plazma bağışında bulundu. Hastalığı yendiği için mutlu olduğunu anlatan Özüm, 'İnşallah bir Müslümana faydam olursa ne mutlu bize" dedi.

Giresun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden müezzin İsmail Özüm'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 15 günlük tedavi süreci ve karantinanın ardından sağlığına kavuşan İsmail Özüm, başka hastalara çare olmak için immün plazma bağışlamak üzere Giresun Kızılay Kan Merkezi'ne başvurdu. Giresun Kızılay Kan Merkez Müdürü Dr. Zihni Ataman ile birlikte Trabzon'a gelen Özüm, Kızılay'a ait İmmün Plazma Bağış Aracı'nda bağışta bulundu. Özüm'ü Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmet Durmuş, Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran ve ekibi karşıladı.

Gebze Müftülüğü'nde çalışan müezzin İsmail Özüm, koronavirüs salgını nedeniyle camiler kapatıldığı için 1 hafta izin alarak Giresun'da yaşayan çocuklarının yanına gittiğini söyledi. Özüm, "Geldiğimde sokağa çıkma yasağı ilan edilince 1 hafta evde kaldım ama kalbim emin olamadı. Muayene olduktan sonra evde yatayım düşüncesiyle doktora gittim ve tahlillerim pozitif çıktı. O akşam beni hastaneye yatırdılar. Hastanede 1 hafta tedavi gördüm. 15 gün önce Cuma günü taburcu oldum. 14 günlük dinlenme süresini evde geçirdim. Bu zaman zarfında 2 sefer kontrole gittim. 1 kez doktorlar istediği için, ikincisinde dün kan vermek için gittim. 2 testte de negatif çıkınca sevinçle gönüllü olarak buraya kan vermek için geldim. Aradılar bizi. İnşallah bir Müslüman'a faydam olursa ne mutlu bize düşüncesiyle buradayım" dedi.

'3 İŞLEMDE 6 HASTA ŞİFA BULABİLİR'

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak immün plazmayı kandan ayrıştırma işleminin zor bir işlem değil, aynı kan bağışı gibi olduğunu söyledi. Baran, "Bağışçımızın kanından plazmasını ayrıştırarak bundan 2 ayrı ürün yapacağız, birinin değeri düşük olabileceği için ayrı tutacağız ama bunları iki ayrı hastaya göndereceğiz. Toplamda bir kişinin vereceği 3 ayrı ayrıştırma işlemi ile 6 ayrı hasta şifa bulmuş olacak" diye konuştu.

'TEDAVİ BEKLEYEN ÇOK HASTAMIZ VAR'

Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmet Durmuş da plazma bağışının koronavirüs tedavisindeki önemine değinerek şunları dedi:

"Giresun'da 15 gün önce taburcu olmuş, sonrasında yapılan 2 testi de negatif olarak tespit edilmiş ve kan vermeye uygun bir kişiden alacağız. Kendisine gerekli konular izah edildi. Bu bağışı 1 hafta arayla 3 kez yaptırabileceği ve 6 hastaya şifa kapısı olabileceğini kendisine söyledik. Kendisi aktif görevde olan bir din görevlisi ve bu konuya da çok pozitif yaklaştı. Vereceği plazmayla diğer hastalar tedavi olacağı için son derece mutlu. Kendi yakınlarından da hastaları var" diye konuştu.

'BAŞKALARININ KAHRAMANI OLABİLİRLER'

Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara ise koronavirüs tedavisi gördükten sonra testleri negatif çıkan vatandaşların immün plazma bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunarak "Biz burada vatandaşlarımızdan özellikle bakanlık, sağlık müdürlüğü veya Kızılay tarafından arandıktan sonra özellikle hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Kendileri bu hastalığı yendiler, başkalarının kahramanı olma imkanı ellerinde var. Başkalarının da bu hastalığı yenmesinde yardımcı olma konusunda bu imkanı tanımalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti Haberler
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki konvoy görüntüsüne açıklık getirdi Haberler
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki konvoy görüntüsüne açıklık getirdi
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Haberler
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol...
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Fahriye Evcen Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Türk Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: TRABZON Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 10:30:49. #1.14#
title