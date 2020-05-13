TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR'
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TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR'

KORONAVİRÜS salgınının sürdüğünü belirten uzmanlar, yaz mevsiminde sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılacak klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği uyarılarında bulunuyor.

TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR'
13.05.2020 08:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:00

KORONAVİRÜS salgınının sürdüğünü belirten uzmanlar, yaz mevsiminde sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılacak klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği uyarılarında bulunuyor.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, klima ve vantilatörlerin koronavirüsün yayılımını hızlandıracağı için kullanılmaması gerektiğini söyledi. Klimaların ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığına dikkat çeken Aydın, özellikle toplu taşıma araçlar ve kapalı mekanlarda bulunacak kişilerin tedbiri elden bırakmamasını istedi. Aydın, "Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine girdik. Yaşam şeklimizi buna uygun şekilde düzenlememiz gerekiyor. Salgının yeniden alevlenmemesi için kapalı mekan, araç ve evlerde kullanılan havalandırma ile soğutma sistemlerinin de buna uygun hale getirilmesi gerekir. Ev, işyeri, alışveriş merkezi, otomobil gibi pek çok yerde klima bulunuyor. Bunlar aynı havayı soğutarak yeniden mekan içerisine dağıtıyor. Bu sosyal mesafeyi de bozucu, havayı da türbülans yapar şekilde oda ve mekan içinde dolaştıracağından, bulaşın artma ihtimaline sebep olacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden klima kullanımına aslında müsaade etmemekte yarar varö dedi.

'VANTİLATÖR SOSYAL MESAFEYİ KISALTIYOR'

Hastanelerde kullanılan hijyenik klima sistemlerinin havayı 3 ayrı filtreden geçirerek mekana verdiği ve kirli havayı da zemin seviyesinden emerek atmosfere saldığı için güvenli olduğunu kaydeden Aydın, 'Ev, otomobil ve mekan soğutmaya yönelik klimalar dışardan hava almaz, mevcut havayı emer, soğutma ünitesinden geçirip soğutur ve tekrar aynı odaya verir. Hava alınıp atılmadığı için havada dolaşan mikroorganizmalar mekanda bulunan insanlar arasında sosyal mesafeyi daraltan bir etki ediyor. O nedenle kullanılmaması gerekiyor. Vantilatör ve benzeri cihazların da aynı şekilde sosyal mesafeyi kısaltacağı için mikroorganizmaları birbirine bulaştırabileceği için onların da böyle mekanlarda kullanılamaması gerekiyorö diye konuştu.

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI RİSK TAŞIYOR'

Otobüs, dolmuş, taksi gibi toplu taşıma araçlarındaki klima sistemlerinin de koronavirüsü dağıtabileceğine dikkat çeken Aydın, "Birbirini tanımayan, farklı yerlerden farklı amaçlarla bir yerden bir yere gitmek isteyen insanları nkulandığı bir araç tipi toplu taşıma araçları. Dolmuşlar da bunlardan biridir ve risk devam etmektedir. Dolmuşa az sayıda insan binmesiyle çok sayıda insan binmesi arasındaki farkı ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü hava hareketini artırıyoruz. Bunun gibi hava hareketlerini düzenleyen cihazların kullanmasına bir süre daha ihtiyaç duyulmayacak şekilde bir yaşam biçimi, yeni bir normal oluşturmamız gerekiyorö şeklinde anlattı.

'KLİMA YAZIN MECBUREN ÇALIŞACAK'

Vatandaşlarda klimanın yaz aylarında mecburen çalışacağını söyledi. Koronavirüsün bulaşma riskine karşı klima kullanılan mekanlarda kişilerin kendini güvende hissedemeyeceğini söyleyen Mustafa Aydın, 'Hava akımı var ve kirli, mikroplu havayı verebilir. Oradan da mikrop alırız ama klima yazın sıcak havalarda mecburen çalışacak. Ona vatandaşın yapacak birşeyi yokö dedi.

Şuayip Akyol da "Doktorlar klimadan bulaşıyor diyorsa kendimi güvende hissetmem. Girmem öyle yerlere. Doktorlar ne diyorsa doğru diyor. Bunun araştırmalarını onlar yapıyor. Bize de onların söylediğine uymamız lazımö şeklinde konuştu.

TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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