TRABZON KATLI OTOPARK VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar (2)Trabzon'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldururken, kent merkezinde yer alan katlı otopark ile bazı iş yerlerini de su bastı.

Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar (2) Trabzon'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldururken, kent merkezinde yer alan katlı otopark ile bazı iş yerlerini de su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle, trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, uzun kuyruk oluşturdu. Otopark ve mağaza çalışanları, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi. Yağışın etkili olduğu kent merkezinde büyükşehir belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak, yol ve işyerine dolan suyun tahliyesi için çalışma sürdürüyor. Kaynak: DHA