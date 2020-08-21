TRABZON KATLI OTOPARK VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar (2)Trabzon'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldururken, kent merkezinde yer alan katlı otopark ile bazı iş yerlerini de su bastı.
21.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:56
Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar (2)
Trabzon'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldururken, kent merkezinde yer alan katlı otopark ile bazı iş yerlerini de su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle, trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, uzun kuyruk oluşturdu. Otopark ve mağaza çalışanları, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi. Yağışın etkili olduğu kent merkezinde büyükşehir belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak, yol ve işyerine dolan suyun tahliyesi için çalışma sürdürüyor.
Kaynak: DHA