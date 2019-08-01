TRABZON Karadeniz'in en uzun telefeğine ilgi arttı

Karadeniz'in en uzun telefeğine ilgi arttı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz Bölgesi'nin 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Beşikdüzü ilçesindeki Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi, Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı'nı birbirine bağlıyor. 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınıyor. Teleferik körfez ülkelerinde gelen turistlerin uğrak noktası oldu. Teleferiğe binenler gördükleri manzaraya hayran kalıyor.

Beşikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Kafioğlu, Karadeniz'in en uzun teleferik tesis projesinin işletmeye açıldığını belirterek hattın yerli yabancı turistlere hizmet verdiğini söyledi. Kafioğlu, Bizim doğamız, yeşilimiz Körfez ülkeden gelen yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Burada denizle dağı birleştirerek dağ turizmi, deniz turizmini ve yayla turizmini insanlara açıyoruz. Otel inşaatlarımız tamamlandığında yerli yabancı turist sayısında artış bekliyoruz. Şuan Körfez ülkelerinden turistler akın akın geliyor. Bu faaliyetlerimizi artırmak için elimizden geleni yapacağız"dedi.

Teleferikle yolculuk yapan turistlerde yeşil doğaya hayran kaldıklarını belirterek keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA