TRABZON KARADENİZ İLLERİNDE VAKA ARTIŞI SÜRDÜ, TEK DÜŞÜŞ SAMSUN'DA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRABZON KARADENİZ İLLERİNDE VAKA ARTIŞI SÜRDÜ, TEK DÜŞÜŞ SAMSUN'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan 2021 tarihli illere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka haritasını açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan yeni tedbirlerle ilgili yorum: Kısmi kapanma yetmez
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan yeni tedbirlerle ilgili yorum: Kısmi kapanma yetmez
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan 2021 tarihli illere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre Doğu Karadeniz'den en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşanırken, vakaların azaldığı tek şehir ise Samsun oldu. Doğu Karadeniz'de Covid-19 vaka oranında en fazla artışın yaşandığı Bayburt'ta, son haftada vaka oranı 244,17'den 472,47'e yükselerek ikiye katlandı. Son haftalarda vaka oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzon'da vaka oranı 353,49'dan 359,28'e, Rize'de 404,81'den 453,31'e, Artvin'de 164,60'tan 223,60'a, Gümüşhane'de 206,07'den 239,23'e, Ordu'da 459,94'ten 501,71'e, Giresun'da ise 503,88'den 591,01'e yükseldi. Bölgede vakalarda düşüşün gözlendiği tek şehir Samsun olurken, kentte 678,72 olan vaka oranı 645,17'ye geriledi. Trabzon'da vatandaşlar da tedbirlere uyulması çağrılarında bulundu.

TRABZON KARADENİZ İLLERİNDE VAKA ARTIŞI SÜRDÜ, TEK DÜŞÜŞ SAMSUN'DA
TRABZON KARADENİZ İLLERİNDE VAKA ARTIŞI SÜRDÜ, TEK DÜŞÜŞ SAMSUN'DA
TRABZON KARADENİZ İLLERİNDE VAKA ARTIŞI SÜRDÜ, TEK DÜŞÜŞ SAMSUN'DA
TRABZON KARADENİZ İLLERİNDE VAKA ARTIŞI SÜRDÜ, TEK DÜŞÜŞ SAMSUN'DA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TRABZON KARADENİZ İLLERİNDE VAKA ARTIŞI SÜRDÜ, TEK DÜŞÜŞ SAMSUN'DA
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:03:02. #1.14#

title