TRABZON Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
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TRABZON Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı

Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladıKARADENİZ'de, yaylalara göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı.

TRABZON Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
17.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:03

Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı

KARADENİZ'de, yaylalara göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı. Kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin olan yaylalara çıkanlar, hayvanlarını otlatıyor, doğal ürünlerle besleniyor.

Karadeniz'de gelenek haline gelen yaylalara göç, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle erken başladı. Salgından korunmak isteyenler, şehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve ıssız olan yaylalara çıkıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Yaz aylarında yaylalarda kalanlar, sonbaharda yeniden geri dönüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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