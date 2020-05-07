Trabzon Jandarma Komutanlığı'ndan 5 bin maske desteği
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Trabzon Jandarma Komutanlığı'ndan 5 bin maske desteği

Trabzon Jandarma Komutanlığı'ndan 5 bin maske desteği
07.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:06

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 5 bin maske dağıtacak.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 5 bin maske dağıtacak.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de can kayıplarına yol açan Kovid-19 salgınında en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin başında bez maske geldiği belirtildi.

Salgının yayılma hızıyla birlikte bez maske ihtiyacının da her geçen gün arttığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı'nın oluşan maske ihtiyacının karşılanmasına destek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Güvercinlik Dikimevi Müdürlüğü'nde maske üretimine başladığı aktarıldı.

Özel önlük, bone, eldiven ve maske takan personel tarafından üretilen bez maskelerin, üretimin her safhasında kontrol edilerek dağıtım yapılmak üzere paketlendiği ifade edilen açıklamada, üretilen maskelerin İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD personeli, bekçiler ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nca temin edilen 5 bin maskenin 6 Mayıs'tan itibaren Vefa Sosyal Destek Grupları, İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatında görev yapan diğer birimler, ALO 199 Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü ile 112 Acil çağrı merkezlerinin desteklenmesi amacıyla dağıtımına başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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