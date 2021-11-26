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Trabzon Jandarma Komutanı Albay Şen, Trabzonspor teknik direktörü Avcı'yı ziyaret etti

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzon Jandarma Komutanı Albay Şen, Trabzonspor teknik direktörü Avcı'yı ziyaret etti

Trabzon Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

TRABZON (AA) - Trabzon Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Albay Şen'in, Avcı ve takıma başarı dileklerini ilettiği belirtti.

Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Albay Şen'e imzalı forma hediye etti.

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AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

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