Trabzon İşkur Bin 208 İş Yerine Ziyaret Gerçekleştirecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırmasının (İPA) alan çalışması Trabzon İl Müdürlüğünce 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda İŞKUR, Trabzon genelinde İş ve Meslek Danışmanları bin 208 işyerini ziyaret edecek.

Gerçekleştirilecek olan ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin "4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereği yerel düzeyde yılda en az bir defa işgücü piyasası araştırması gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırmasının (İPA) alan çalışması İl Müdürlüğünce 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İŞKUR olarak yapmış olduğumuz ilgili saha çalışmaları kurumumuzca sunulan birçok hizmete girdi sağlamaktadır. Nitekim İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından İPA alan çalışması kapsamında yapılan işyeri ziyaretleri ile hem kurum hizmetleri tanıtılacak hem de tespit edilen açık işler kurum sistemine kazandırılmaya çalışılacak" dedi.

Zengin, araştırma doğrultusunda tespit edilen açık işler, temininde güçlük çekilen meslekler ile gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak mesleklere ilişkin verilerin elde edildiğini belirterek "İlgili veriler işverenlerimizin daha kaliteli şartlarda faaliyet göstermesine ve daha kalifiye eleman bulmalarına katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - TRABZON