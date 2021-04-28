Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Taflan: "Tam kapanmada şartları uyan inşaat çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecekler"
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Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Taflan: "Tam kapanmada şartları uyan inşaat çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecekler"

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Taflan: 'Tam kapanmada şartları uyan inşaat çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecekler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm yurtta 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasında şartları uyan inşaat çalışanlarının faaliyetlerini sürdürebilecekleri belirtildi.

Tüm yurtta 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasında şartları uyan inşaat çalışanlarının faaliyetlerini sürdürebilecekleri belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, üyelerin geçen yıl olduğu gibi oda kayıt belgesi ile faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olacağını söyledi. Taflan, "Cumhurbaşkanımızın basın açıklaması ile duyurduğu 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma ile ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın üretim yapan işletmeler kapsamında kısıtlamadan muaf işletmeler kapsamında belirli saatler arasında çalışmaya devam edebilecekleri (geçen yılki uygulamanın aynısı) kanaati oluşmuştur. Dolayısıyla Üyelerimizin geçen yıl da olduğu gibi Oda kayıt belgesi ile faaliyetlerine devam etmesi mümkün olacaktır. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, elektrik, su, doğalgaz ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları kısıtlamalardan muaftır. Valiliğimizle yaptığımız görüşmede Korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs süresince sokağa çıkma yasağının uygulanacak olmasından dolayı inşaat faaliyetlerinin tamamında hizmet veren kıymetli meslektaşlarımızın, güvenlik güçlerine İnşaatçılar Odasından alınması gereken oda faaliyet belgesini ibraz etmeleri durumunda istisna kapsamındadır. Ayrıca İnşaat sektöründe faaliyet gösteren usta ve sanatkarlarımızın çalıştıkları işyerinde sigortalı olduklarını gösterir SGK hizmet dökümünü ibraz etmeleri halinde istisna kapsamındadırlar. İnşaatlarda ve şantiyelerde ancak büyük ölçekli şantiye alanlarındaki inşaatlar için dışarı toplu halde işçi gelmesi ve çıkması yasak olduğu Valilik tarafından bildirilmiştir. Pandeminin oluşturmuş olduğu olumsuz etkilerden ve sektörde yaşanan bu gelişmelerden dolayı İnşaat ve Emlakçılar Odası olarak mesai saatleri 29 Nisan Perşembe gününe kadar 09.00-12.00 ve 12.00-17.00 olarak değişmiştir. Ayrıca 17 günlük kapanma süresi içinde ve devamında inşaat sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu süre zarfında kısıtlama süresince her zaman yanında olup desteklerimizi esirgemeyeceğiz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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