Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi altyapısı tamamlanmak üzere
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Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi altyapısı tamamlanmak üzere

20.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:16
Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi altyapısı tamamlanmak üzere

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin, fiziki altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin, fiziki altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla inşası devam eden "Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi"nde incelemelerde bulunan Hacısalihoğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı açıklamada, TTSO'ya tahsis edilen 11 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine yönelik altyapıya sahip olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fiziki altyapısını hazır hale getirme aşamasında olduğumuz merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, 3 boyutlu tarama teknolojileri, sanal ve artırılmış gerçeklik, toz metalürji, biyoteknoloji laboratuvarları ve sanal gerçeklik birimleri yer alacak."

Hacısalihoğlu'na incelemelerde, İnşaat Komisyonu Başkanı ve TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İnşaat Komisyonu Üyesi ve TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadem Çakıroğlu, İnşaat Komisyonu Üyesi ve TTSO Meclis Üyesi Ekrem Çapkınoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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