Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı
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Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı
01.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:30

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Vekili Nusret Şahin başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgını engellemek için çalışma saati kısıtlaması olan işletmeler ile yardım toplamaya yönelik alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulunun önerilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile marketler ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför ve benzeri iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, alışveriş merkezlerinin 10.00-22.00 saatleri arasında, pazar/satış yerlerinin ise en geç saat 19.00'a kadar faaliyetlerini yürütmeleri hususunda kararlar alındığı kaydedildi.

Ayrıca, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kişiler ya da kuruluşlar tarafından yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yardım toplama faaliyetine ilişkin izin başvurularının kaymakamlıklarca değerlendirileceğinin altı çizilen açıklamada, zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Kovid-19 salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulması bakımından konut, iş yeri veya arazilerin dolaşılarak ayni ve nakdi yardım istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturup oluşturmayacağı yönünden değerlendirileceği ifade edildi.

Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Kovid-19 salgınının yayılma riskini artırıp artırmayacağı yönünden de değerlendirileceği belirtildi.

Öte yandan, 2860 sayılı kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulmasının sağlanacağı kaydedildi.

Tedbirlere uymayanlar hakkında ilgili kanunlar gereği idari para ve adli işlem yapılacağı da aktarıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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