TRABZON İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI (2021/44)

GÜNDEM; Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek İçin Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den İlimize Girişlerde Alınması Gereken Tedbirler

?İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Vali Vekilimiz Emin Sait KARAHALİLOĞLU Başkanlığında 27. 11. 2021 Cumartesigünü yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

? Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler, salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 13. 11. 2021 tarih ve 18513 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 14. 11. 2021 tarihli (2021/43) sayılı Kararı ile 15. 11. 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan İlimize girişte uygulanacak tedbirler belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığının 26. 11. 2021 tarih ve 149-1647 sayılı yazısı ile salgının küresel seyrinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 26. 11. 2021 tarih ve 19294 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den İlimize girişlerinde aşağıda belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır.

1. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den İlimize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla doğrudan seyahat edilmesine 27. 11. 2021 Cumartesi gününden itibaren izin verilmemesine, bu nedenle 27. 11. 2021 Cumartesi gününden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den İlimize tüm uçuşlar (ambulans, özel ve kargo uçuşlarıhariç) yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmasına,

2. Herhangi bir sebeple son 14 günde Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'de bulunduğu anlaşılan kişilerden Ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla Valiliğimizcebelirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınmasına,

Bu şekilde karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecektir. PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda kişiler izolasyona alınacak ve 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyon tedbirinin sonlandırılmasına,

3. İçişleri Bakanlığının 13. 11. 2021 tarih ve 18513 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 14. 11. 2021 tarihli (2021/43) sayılı Kararı ile belirlenen İlimize giriş tedbirleri bahse konu ülkeler (Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve) dışındaki ülkeler için aynı şekilde uygulanmaya devam edilmesine,

?Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

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?Oy birliği ile karar verilmiştir.

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