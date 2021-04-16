Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım
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Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım

Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım
Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL - Haberler | Güncel

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Ağız tadında bayramı yaşayabilmek adına vatandaşlarımızdan biraz daha duyarlılık ve dişlerini sıkmalarını bekliyoruz" dedi.

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TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Ağız tadında bayramı yaşayabilmek adına vatandaşlarımızdan biraz daha duyarlılık ve dişlerini sıkmalarını bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 3-9 Nisan tarihli koronavirüs vaka haritasına göre, Doğu Karadeniz'de en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşanırken, Trabzon'da oran 353,49'dan 359,28'e yükseldi. Bölge illeri arasında artış oranı en düşük kent olduklarını belirten Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Usta, azalma olmadığı için yine temkinli olmaları gerektiğini söyledi. Usta, "Ülke genelinde pik yaşayacağımızı nisan aylarında zaten biliyorduk. Bunun ne kadar olacağıyla alakalı kaygımız vardı. Geldiğimiz tabloya baktığımız zaman aşırı iş yüküne yol açan ve bizim gerçekten yapamayacağımız kadar iş yüküyle karşı karşıya kalmamızı sağlayan bir durum en azından şu an için yok. Özellikle ilimiz için bunu söyleyebilirim" diye konuştu. 

'YOĞUN BAKIMLARDA BELİRLİ SEVİYEDE DOLULUK VAR'Kentteki hastanelerin teknik ekipman ve cihaz sayısında yeterli olduğunu belirten Usta, "Yoğun bakımlarımızda belki belirli bir seviyede doluluk yaşıyoruz ama yok anlamında bir duruma henüz gelmedik. Hem Covid pozitif hastaların yoğun bakımdaki yönetimini hem de diğer hasta gruplarının yoğun bakıma yansımalarını yönetmek durumunda kalıyoruz. Zaman zaman yoğun bakımlar arasında transferler ve yer değişimleri yaparak bunun yönetimini şimdilik yapabiliyoruz. Entübasyon anlamında daha da iyiyiz. Cihaz sayımız yeterli. Yatak sayısında da sıkıntı yaşamıyoruz" dedi. 'HALKIN BÜYÜK KESİMİ KURALLARA UYUYOR'Trabzon'da vaka artış oranının diğer şehirlere göre düşük olmasını olumlu bulduğunu kaydeden Usta, "Gerçekten bizim ilimizde artış oranları az gidiyorsa diğer bir kısım illere göre bunda bir kesimin halkın büyük bir kesiminin pay sahibi olduğunu da düşünmek gerekiyor. Demek ki halkın büyük kesimi kurallara uyuyor. Sağlık çalışanları cansiperane, kolluk kuvvetleri de görevini yerine getiriyor ki diğer illerdeki artış trendinde olmamış oluyor" diye konuştu.Kalabalıkların virüsün yayılması için uygun ortamlar olduğunu dile getiren Dr. Usta, "Bu ortamlar ne kadar azaltılırsa ne kadar aza indirgenirse virüsün yayılması da o kadar azalacaktır. Bu bağlamda baktığımızda kısıtlayıcı olan her karar kesinlikle katkısı olacak olan kararlardır. Ramazan bayramı öncesinde vatandaşlarımız biraz daha dişlerini sıkmalı. Ramazan ayı sonrası inşallah bayramı idrak edeceğiz ve hep birlikte bayrama sağlıkla sıhhatle gitme telaşesi içerisindeyiz. Ağız tadında bu bayramı yaşayabilmek adına vatandaşlarımızdan biraz daha duyarlılık ve dişlerini sıkmalarını bekliyoruz. İnşallah bayramı ağız tadında hep birlikte yapacağız" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım
Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım
Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım
Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım
Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım
Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım
Trabzon İl Sağlık Müdürü: Ağız tadında bayram için dişimizi sıkalım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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