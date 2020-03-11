Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşırı tuz kullanımı uyarısı
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Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşırı tuz kullanımı uyarısı

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, aşırı tuz kullanımının inme ve kalp hastalıkları riskini yükselttiğini belirtti.

11.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:34
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşırı tuz kullanımı uyarısı

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, aşırı tuz kullanımının inme ve kalp hastalıkları riskini yükselttiğini belirtti.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden, 9-15 Mart Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, aşırı tuz tüketimini azaltmak için hep birlikte hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gram olarak önerdiğine işaret edilerek, "Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar, gün içinde tüm besinlerimizle aldığımız tuzu da kapsamaktadır. Diyetimizdeki çok fazla tuzun, kan basıncını arttırarak inme ve kalp hastalığı riskini yükselttiğini biliyoruz. İnme ve kalp hastalıkları da dünya çapında en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden ikisi olarak gösterilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'na göre Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketiminin 10.2 gram olduğunun belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı ülkelerde ana tuz kaynağı birey tarafından yemeklere eklenen tuzdur. Ancak bu sadece tuzluktan gelmez. Soya sosu gibi tuzlu soslardan gelebilir. Dünyada birçok ülkede alınan tuzun büyük kısmı, işlenmiş, ambalajlı gıdalarda ekmek, kahvaltı gevrekleri veya hazır yemekler gibi veya restoran yemeklerinde, kafeterya yemeklerinde ve ev dışında kalan diğer yerlerde bulunan tuzlardan gelmektedir. Tuzun sağlığımız için zararlı olduğunu bilmemize rağmen, aşırı tuz tüketiyorsak daha az tuz."

Kaynak: AA

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