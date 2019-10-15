Trabzon İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

15.10.2019 15:54

Trabzon İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 Yılı 4. Toplantısı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Bünyamin Gezer, Trabzon Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2019 yılı içerisinde yapılan ve yapılmakta olan faaliyetleri değerlendiren Vali Ustaoğlu, "2019 yılı içerisinde yatırımcı kuruluşlarımız 10 ana ve değişik alt sektörlerde toplamda 13,5 milyar lira proje tutarı olan 379 proje üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu projeler için 2019 yılında genel idare, döner sermaye ve mahalli idare bütçelerinden toplam 1,9 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. Bu tahsis edilen ödeneğin ekim ayı sonu itibarıyla 1,4 milyar lirası harcanarak yüzde 75 nakdi, yüzde 62 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Vali Ustaoğlu, Trabzon'da bu dönem kamu yatırımlarına yapılan harcamaya göre kuruluşlar bazında ilk üç sırayı Karayolları Bölge Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün aldığını belirterek, "Yatırımlarımız ilimizde yıl sonuna kadar devam edecektir. Önümüzdeki 2,5 aylık dönemi verimli şekilde değerlendirip hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu'nun faaliyetleri değerlendirmesinden ardından toplantı, kurum müdürlerinin sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA