Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ramazanda 600 yetime ulaştı
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Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ramazanda 600 yetime ulaştı

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Zühtü Kalma, Trabzon'da ramazanda 600 yetime ulaştıklarını bildirdi.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ramazanda 600 yetime ulaştı
26.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:13

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Zühtü Kalma, Trabzon'da ramazanda 600 yetime ulaştıklarını bildirdi.

Kalma, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çalışmalarının çoğunluğunu ülkeye yönlendirdiğini belirtti.

Bu yıl ramazan faaliyetleri kapsamında Türkiye ile 15 ülke ve bölgede faaliyet yürüttüklerini aktaran Kalma, "Halkımız bu süreçte büyük bir özveriyle gerek yurt içi gerek yurt dışındaki mazlumları ve ihtiyaç sahiplerini sahiplenerek büyük destek sağlamışlardır. Kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz, hepsinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Trabzon İHH olarak kentte ulaşmadık ilçe, gitmedik mahalle, çalmadık kapı bırakmamaya gayret gösterdikleri vurgulayan Kalma, şöyle devam etti:

"İl yönetimi ve ilçe temsilcilerimizle gösterdiğimiz büyük gayret sonucu, bağışçılarımızın emanetlerini yerlerine teslim ettik. Bu süreçte evlerimize kapanmış, kalabalık ziyaretler yapamayarak bağışçılarımızı ziyaret edemesek de vakfımıza duyulan güven ve teveccühün sonucunda ihtiyaç sahiplerini, yetimlerimizi ve diğer mazlum kardeşlerimizi yalnız bırakmadık."

Pandemi sürecinde duygu dolu anlar yaşadıklarını da işaret eden Kalma, şunları kaydetti:

"Sürmene'nin bir köyünde yaşayan 85 yaşında bir amcamız sokağa çıkamadığı için Vefa Sosyal Destek Grupları'na ulaşarak maaş hesabından vakfımıza ulaştırılmak üzere zekat için emanetin çekilmesini talep etmiş. Bu, halkımızın vakfımıza olan güveninin bir örneğidir. Trabzon'da 600 yetime uzanmanın, ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın ve bağışçılarımızın güveniyle bir ramazan ayını daha tamamlamış olduk. Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin, bayramımızı mübarek kılsın.Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu bu salgın hastalık sürecini hayırlısı ile atlatmamızı ümit ediyoruz. Allah bu süreçte kaybettiğimiz canlarımıza rahmet, tedavisi sürmekte olan kardeşlerimize şifa versin. Sağlık çalışanlarımızın bu süreçte gösterdiği gayret ve çabalara da ayrıca teşekkür ediyoruz."

Kalma, bağışçıların desteğiyle ramazanda Trabzon genelinde 2 bin 700 kumanya dağıtıldığını, 900 aileye 240 bin lira nakdi yardım, 1200 yetime 150 bin liralık sponsorluk, 63 ihtiyaçlı öğrenciye de 12 bin 600 lira rutin burs ödemesi yapıldığını belirtti.

Yardımlar kapsamında 40 bin liraya 2 su kuyusu açıldığını, 12 bin liraya 13 kurban kesildiğini vurgulayan Kalma, 9 bin liraya da 18 kişinin katarakt ameliyatı edildiğini aktardı.

Kalma, Filistin Gazze'de yetimlere 34 bin lira, Yemen, Somali ve Arakan'daki ihtiyaç sahiplerine 37 bin lira fitre ve zekat ulaştırıldığına dikkati çekerek, Suriye'deki kamplara 90 bin lira değerinde 2 tır un, Suriye'deki 1536 kalıcı konut projesine 1 konut bedeli olan 20 bin lira, Filistin Gazze'deki iftar programına da 57 bin lira gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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