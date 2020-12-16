Trabzon İHH'dan Suriye'ye 4 tır yardım
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Trabzon İHH'dan Suriye'ye 4 tır yardım

16.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:18
Trabzon İHH'dan Suriye'ye 4 tır yardım

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneğince "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, 4 tırla Suriye'ye ulaştırıldı.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneğince "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, 4 tırla Suriye'ye ulaştırıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kış yardımı olarak çocuklara çorap, bot, çizme ve çeşitli kışlık malzemeleri ile Suriye'nin Afrin, Azez, Lazkiye ve İdlib bölgelerine 3 tır un ve 1 tır patates yardımı götürüldüğü belirtildi.

Kilis ve Hatay Lojistik Merkezleri'nden hareket eden ekiplerin, Afrin, Azez'deki mülteci kampları, Şehit Eren Bülbül Okulu, Atme Mülteci Kampı, Mavi Marmara Okulu ve Vefa Köyü'nü de ziyaret ettiği kaydedildi.

Dernek Başkanı Zühtü Kalma, Trabzon İHH olarak 17'si bu yıl olmak üzere bölgeye 86 tır gönderdiklerini ifade ederek, hayırseverlere bağışta bulunma çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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