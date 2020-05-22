Trabzon iftar saati: 22 Mayıs 2020 Cuma Trabzon İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Trabzon iftar saati: 22 Mayıs 2020 Cuma Trabzon İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Trabzon'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 29. gününde Trabzon iftar saati sorgulanmaya başladı. Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 22 Mayıs Cuma günü Trabzon iftar saati kaç? Trabzon iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Trabzon iftar saatleri…

Trabzon iftar saati: 22 Mayıs 2020 Cuma Trabzon İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
22.05.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:00

Ramazan ayının yirmi dokuzuncu günü nedeniyle Trabzon halkı, imsak vakti 03:00'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Trabzon iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 22 Mayıs Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Trabzon iftar saati kaçta? İşte, Trabzon iftar vakti:

22 MAYIS CUMA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:46

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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