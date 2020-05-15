Trabzon iftar saati: 15 Mayıs 2020 Cuma Trabzon İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Trabzon iftar saati: 15 Mayıs 2020 Cuma Trabzon İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Trabzon'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 22. gününde Trabzon iftar saati sorgulanmaya başladı. Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 15 Mayıs Cuma günü Trabzon iftar saati kaç? Trabzon iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Trabzon iftar saatleri…

Trabzon iftar saati: 15 Mayıs 2020 Cuma Trabzon İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
15.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:01

Ramazan ayının yirmi ikinci günü nedeniyle Trabzon halkı, imsak vakti 03:10'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Trabzon iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 15 Mayıs Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Trabzon iftar saati kaçta? İşte, Trabzon iftar vakti:

15 MAYIS CUMA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:39

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?

Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi hâlinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir (el-Fetâva'l-Hindiye, I, 138 vd.).

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir: Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar "Allahü ekber" denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir ve "Allahü ekber" denilerek oturulur. Bu oturuşta, "Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ..." zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir. Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 540 vd.).

Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur.

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