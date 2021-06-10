Trabzon İdmanocağı'ndan Hürriyet'e 100. yıl hediyesi
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Trabzon İdmanocağı'ndan Hürriyet'e 100. yıl hediyesi

Trabzon İdmanocağı'ndan Hürriyet'e 100. yıl hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

100. yılını kutlayan Trabzon İdman Ocağı Spor Kulübü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 100. yıl hediyeleri takdim etti.

100. yılını kutlayan Trabzon İdman Ocağı Spor Kulübü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 100. yıl hediyeleri takdim etti.

Kuruluşu 20 Ocak 1921 olan Trabzon İdman Ocağı Spor Kulübü, 100. yılını kutluyor. Trabzon ve Türkiye'nin önemli kulüplerinden, Türk futboluna çok sayıda sporcu ve teknik direktör yetiştiren kulübün geçen yılki olağanüstü genel kurulunda başkanlığına gelen Vehbi Serdar Arz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e kulübün 100. yılı için özel olarak hazırlanan hediyelerini sundu. Başkan Hürriyet için hazırlanan hediyeleri Trabzon İdmanocağı'nın eski voleybol antrenörü olan Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu takdim etti.

Trabzon İdmanocağı'nın 100. yılını kutlayan Hürriyet, "Sporun birleştirici gücü mesafeler ne olursa olsun toplumları kenetler. Önemli olan samimi yaklaşımlardır. Türk sporumuzun asırlık çınarı Trabzon İdman Ocağı Spor Kulübü'müzün değerli başkanı Vehbi Serdar Arz beyefendiye nazik düşüncesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yahya Kaptan Mahalle Muhtarımız sayın Ahmet Mirzaoğlu'na da buralara kadar zahmet edip bizlere değerli kulübümüzün hediyelerini takdim ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü'müzün 100. yılını kutluyor, nice 100 yıllar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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