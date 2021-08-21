Trabzon Havalimanında uçuşlar yaklaşık 3 saatlik aksaklığın ardından normale döndü
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Trabzon Havalimanında uçuşlar yaklaşık 3 saatlik aksaklığın ardından normale döndü

Trabzon Havalimanında uçuşlar yaklaşık 3 saatlik aksaklığın ardından normale döndü
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon Havalimanında, pistte oluşan sorun nedeniyle hava ulaşımında yaklaşık 3 saat aksaklık yaşandı.

Trabzon Havalimanında, pistte oluşan sorun nedeniyle hava ulaşımında yaklaşık 3 saat aksaklık yaşandı.

Alınan bilgiye göre, havalimanı pistinin sonuna doğru olan bölgede asfaltta deformasyon tespit edilmesi üzerine önlem amacıyla uçuş trafiği durduruldu.

Sorunun çözümü için havalimanına ilgili kurumların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin deformasyon olan alandaki çalışmaları sırasında bazı uçaklar, Ordu-Giresun Havalimanı ile Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi.

Uçuşlardaki aksamalar nedeniyle iç hat ve dış hat terminallerinde yoğunluk oluştu.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından havalimanı uçuşa açıldı ve seferler yapılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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