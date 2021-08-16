Trabzon Havalimanı yolcu taşımacılığında son yılların en hareketli günlerini yaşıyor
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Trabzon Havalimanı yolcu taşımacılığında son yılların en hareketli günlerini yaşıyor

Trabzon Havalimanı yolcu taşımacılığında son yılların en hareketli günlerini yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Havalimanına bu yılın Temmuz ayı itibariyle iç ve dış hatlardan olmak üzere toplam 2 bin 981 uçak, 398 bin 135 yolcu taşıdı.

Trabzon Havalimanına bu yılın Temmuz ayı itibariyle iç ve dış hatlardan olmak üzere toplam 2 bin 981 uçak, 398 bin 135 yolcu taşıdı.

Trabzon Havalimanı'nın 1 Temmuz'daki normalleşmenin ardından son yılların en hareketli günlerini yaşıyor.

Trabzon Havalimanına bu yılın Temmuz ayında 2 bin 981 uçak iniş, kalkış yaparken iç hatlardan 332 bin 553, dış hatlardan ise 65 bin 582 olmak üzere toplam 398 bin 135 yolcu geliş gidiş yaptı.

Haziran ayında ise 10 bin 446 dış hatlardan olmak üzere toplam 229 bin 18 yolcu uçakla geliş gidiş yaparken, Temmuz ayında dış hatlardan gelen uçak sayısı ise 668 olarak belirlendi.

Öte yandan Trabzon Havalimanına tarifeli seferlerin yanı sıra 10 ülkeden charter seferler yapılıyor. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan direkt seferlerin yanı sıra Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin çeşitli şehirlerinden de Trabzon'a direkt uçuşlar gerçekleştirildi. Yerli turistlerin de eklenmesiyle bölgedeki turizm hareketliliği yaşanırken yoğunluğun Eylül ayı başlarına kadar süreceği öğrenildi. - TRABZON

Trabzon Havalimanı yolcu taşımacılığında son yılların en hareketli günlerini yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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